Rui Borges sobre o Estoril: «É a melhor equipa porque está no 1º lugar»

Pela frente está a melhor equipa do campeonato. Quem o diz é Rui Borges, treinador da Académica que, ainda assim, acredita que pode ganhar hoje no Estádio Coimbra da Mota e, dessa forma, saltar para o 1º lugar da Liga Sabseg.

"Trata-se de um adversário motivado, que tem muita qualidade em todos os momentos do jogo. Está no 1º lugar e, por isso, é a melhor equipa. Temos de respeitá-la", começou por dizer o técnico, de 39 anos, lembrando depois que, apesar das dificuldades, o otimismo dos estudantes é gigante: "O nosso ADN, a nossa forma de estar e a nossa ideia de jogo não vão mudar em nada. Teremos um compromisso enorme. Independentemente do resultado, a equipa vai dignificar o emblema que traz ao peito e orgulhar os adeptos."

Para esta partida, Rui Borges já deverá poder contar com Fabiano, que recuperou de lesão, ainda que Mike deva continuar a merecer a titularidade no lado direito da defesa.

Teste de fogo

O Estoril atravessa a pior fase da época no campeonato – está numa série de três jogos seguidos sem ganhar (dois empates e uma derrota) – e tem hoje um teste de fogo frente à equipa que mais ameaça a liderança. Para esta partida, Bruno Pinheiro não poderá contar com Hugo Gomes – expulso frente ao Arouca – e deverá ser Marcos Valente a ocupar o lugar ao lado de Hugo Basto no centro da defesa. Aziz, lesionado, também fica de fora.