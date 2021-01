Rui Borges: «Somos terceiros e queremos ser segundos»

A Académica joga esta terça-feira em Arouca e em caso de vitória regressa ao 2.º lugar da classificação. Por isso, em Coimbra, respira-se confiança. "A equipa tem que estar super motivada. Vimos de um resultado menos positivo e queremos voltar às vitórias. Esse é o nosso objetivo, independentemente do adversário. Somos terceiros e por isso queremos ser segundos", sublinhou o técnico Rui Borges, admitindo, porém, que a formação arouquense colocará, por certo, muitas dificuldades à Briosa. "Trata-se de uma equipa muito bem organizada, muito competente e intensa com e sem bola. É, tal como nós, uma equipa muito comprometida", defendeu.

Para este encontro, Rui Borges não pode contar com Zé Castro, João Simões, Xavi e Silvério, por lesão, assim como com Fabiano, que continua castigado. Em sentido inverso, Rafael Vieira já cumpriu um jogo de suspensão e está de volta à lista de convocados, tal como acontece com João Mário, que falhou o último encontro por ter testado positivo à Covid-19.