Rui Borges: «Temos de olhar em frente»

Rui Borges acredita que a derrota em Viseu, que ditou o afastamento da Académica da Taça de Portugal, não terá consequências no jogo de domingo, contra o Casa Pia. "Temos de olhar em frente. Esta derrota não apaga tudo o que já fizemos", garantiu o técnico, lembrando que "as falharam ocorreram nas bolas paradas" e que o que importa agora é "arranjar soluções e fazer com que a equipa seja competitiva". Sobre o Casa Pia, o técnico deixou rasgados elogios. "Tem um plantel muito bom, recheado de boas individualidades e muito bem orientada".

Para este duelo, Rui Borges tem vários jogadores em dúvida. Silvério não deve poder jogar, enquanto Mika, Bruno Teles e Bouldini serão reavaliados para que se perceba se podem ou não ir a jogo.