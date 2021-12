Setor defensivo sem soluções

A pouco mais de duas semanas da reabertura do mercado, a direção da SAD da Académica, juntamente com o treinador Pedro Duarte, trabalha já na reformulação do plantel da Briosa. Neste contexto, o setor defensivo é aquele que maior preocupação causa. Zé Castro está lesionado, enquanto Lorenzo Soares continua ausente, com o caso entregue ao departamento jurídico do clube e a rescisão contratual em cima da mesa.Assim sendo, faltam soluções internas para fazer face às ausências, pelo que é imperativo contratar.