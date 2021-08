Rui Borges insiste na consistência

Consistência, trabalho e tempo. Estas são as principais ideias do discurso de Rui Borges, técnico que acredita que a deslocação a Matosinhos, este domingo, pode significar o primeiro triunfo dos estudantes nesta temporada.





"Queremos dar continuidade ao que fizemos principalmente na 1.ª parte com o Varzim. Temos que ser mais consistentes, cientes de que não podemos errar. Temos pago muito caro os erros individuais que cometemos", começou por defender o treinador, de 40 anos, antes de elogiar o adversário. "Começaram muito bem a época, têm uma belíssima equipa e um treinador muito competente. Espera-nos um jogo difícil, mas não estamos preocupados com os resultados anteriores, mas sim onde podemos melhorar", frisou.Deixando elogios a João Carlos, avançado que marcou dois golos nos últimos dois jogos, o técnico abordou ainda a situação de Fábio Fortes, atacante que continua ausente, por lesão. Questionado sobre o estado físico do jogador, o técnico voltou a remeter explicações para o departamento médico. "Deixo isso para a parte médica. Esperamos contar com ele rapidamente", sublinhou.