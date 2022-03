Traquina e o 'chapéu' ao E. Amadora: «Um dos momentos mais bonitos da minha carreira»

Traquina, avançado da Académica de Coimbra, recebeu este sábado a distinção relativa ao melhor golo do mês de fevereiro da Liga Sabseg. Um chapéu de belo efeito frente à Estrela da Amadora, no triunfo da Briosa por 3-1 na 21.ª ronda da prova, foi o golo mais votado pelos adeptos.Em declarações ao site oficial da Liga, Traquina confessou que o momento protagonizado na Reboleira ficará guardado na sua memória. "É sempre especial receber esta distinção e um orgulho, mas é para isso que cá estamos: para fazer golos e assistências. Ainda para mais, se são golos bonitos e ajudam a equipa a ganhar, ainda melhor. Foi, sem dúvida, um dos golos mais bonitos da minha carreira. Já tinha feito um idêntico na época passada, que também foi eleito Golo do Mês, por isso é um motivo de grande felicidade para mim", disse.De seguida, o número 20 da Briosa recordou o momento do golo. "Ganhei a bola já numa zona avançada do terreno. Começo a correr com a bola controlada e percebi que o guarda-redes estava adiantado e, por isso, tentei o chapéu e consegui um golo de belo efeito. É um gesto técnico que costumo tentar algumas vezes. Felizmente já consegui alguns com sucesso e vou continuar a tentar para proporcionar mais momentos como este", lembrou.O avançado da Académica de Coimbra superou a concorrência de Pastor (Leixões), Paná (Ac. Viseu), Wellington (Chaves), Fabinho (Benfica B) e Mayambela (Farense).