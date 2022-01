Weverton já chegou a Coimbra

Weverton já é jogador da Académica. Ao queapurou, o atacante, de 19 anos, já está em Coimbra, tendo conhecido na manhã desta quarta-feira a Academia Briosa XXI e os seus novos colegas de equipa. O brasileiro chega a Portugal por empréstimo do Flamengo, onde jogou na equipa de sub-20, num negócio que incluiu uma opção de compra fixada em cerca de 250 mil euros por 70 por cento do passe do atleta, segundo relatos da imprensa brasileira.Para já, a jovem promessa do ‘Mengão’ será inserido no plantel de sub-23 dos estudantes. O primeiro treino de Weverton com a camisola da Briosa deverá acontecer esta quinta-feira, sob o comando técnico de Miguel Carvalho.