Yuri rescinde com a Académica

O defesa-central Yuri está de saída de Coimbra. Tal como Record avançou na edição desta sexta-feira, o brasileiro vai deixar a Académica, depois de ter chegado a acordo com a direção dos estudantes para a rescisão do contrato.





Nas redes sociais, o jogador, que está em Coimbra desde 2016, despediu-se dos adeptos."Está quase a terminar um ciclo importante na minha vida. Agradeço a todos na Académica. À diretoria, que me trouxe para este clube e que sempre me apoio com tudo. Aos meus colegas, que alguns passaram a irmãos. Aos funcionários, que todos os dias convivemos. E aos adeptos, que sempre me deram a maior forca e que vou guardar sempre no coração", começou por dizer Yuri, apontando depois as razões para esta decisão. "Há alturas em que a família está acima de tudo, o que obriga a tomar decisões, difíceis mas corretas. Assim, por motivos pessoais, pedi para rescindir explicando a diretoria os motivos que me fazem partir", sublinhou. "Serei sempre mais um a torcer pela Académica. Obrigado por tudo", acrescentou. Para trás ficam três épocas e meia, 65 jogos e 3 golos.