Zé Castro pode acabar carreira

A decisão de não retomar a 2ª Liga tem recebido muitas críticas e entre as vozes que contestam esta solução está a de Zé Castro, defesa-central da Académica que pode ter colocado um ponto final numa carreira que teve como pontos altos passagens por Atlético Madrid, Deportivo e Rayo Vallecano, em Espanha. "O futebol precisa de pessoas que queiram melhorar o desporto e não outras coisas. Até sempre futebol", escreveu o internacional português, de 37 anos, numa longa publicação no Facebook.

O experiente jogador, que está em final de contrato com a Briosa, não deixou de questionar os motivos para o cancelamento da competição no segundo escalão. "A 2ª Liga não pertence à Liga de Clubes?", atirou, afirmando, depois, que não está a haver justiça na decisão: "Tem culpa quem manda por permitir que sejamos o único país onde apenas se joga a 1ª Liga e não a 2ª Liga, ambas profissionais. Ou se jogam as duas competições ou não se joga."