Zé Gomes é o novo treinador da Académica

Zé Gomes é o treinador escolhido pela direção academista para suceder a Pedro Duarte, técnico que rescindiu recentemente com os estudantes. Ao queapurou, as duas partes encetaram contactos durante a tarde de quinta-feira, mas o acordo só ficou fechado na manhã desta sexta-feira, permitindo que o treinador, de 45 anos, viajasse para Coimbra, onde é esperado nas próximas horas.Recorde-se que o treino de ontem foi orientado por Hugo Almeida , ex-adjunto de Pedro Duarte e que deve permanecer na nova equipa técnica, que terá a difícil missão de impedir que a Briosa caia na Liga 3. A sessão de hoje já será dada por Zé Gomes, que assim dá início à preparação do importante jogo de domingo, diante do FC Porto B.