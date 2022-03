Zé Gomes recusa atirar a toalha ao chão: «Está difícil mas não impossível»

Zé Gomes, técnico da Académica, sabe que a missão que tem pela frente é difícil, mas acredita que tem condições para salvar a Académica da despromoção à Liga 3."No futebol não há impossíveis. Enquanto for matematicamente possível, não vamos atirar a toalha ao chão", afirmou o técnico, na antevisão do jogo de domingo, diante do Nacional. "Temos que ir com tudo, sendo corajosos, mesmo sabendo que vamos encontrar uma equipa que, neste momento, tem objetivos diferentes dos nossos. Temos que saber aproveitar também a pressão deles", afirmou.Para este encontro, Zé Gomes não pode contar com Reko, Sualehe e Caballero, por castigo, enquanto Jorge Fellipe e Ricardo Dias falham a deslocação à Choupana devido a lesão.