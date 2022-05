Zé Gomes: «Temos de entrar com ambição de ganhar»

Na antevisão do jogo com o Trofense, agendado para este domingo, às 18 horas, o treinador Zé Gomes garantiu que os estudantes estão focados em conseguir uma vitória, apesar das dificuldades que os esperam. "Vamos encontrar uma equipa que sabe que este é um jogo importantíssimo para eles. Jogam em casa, vêm de duas vitórias que lhes dão confiança, mas os nossos adeptos podem contar com a nossa entrega e vontade de vencer. Temos de entrar com ambição de ganhar. Cada um tem que deixar o que tem e o que não tem em campo", sublinhou o técnico.Em jeito de despedida de Coimbra, uma vez que faltam apenas dois jogos para terminar a época, o treinador da Briosa abordou também o leva desta experiência, não se mostrando arrependido com a escolha que fez. "Foi uma aprendizagem enorme e um orgulho treinar a Académica. Se me valorizei? Isso não importa. Nem todos os treinadores que têm sucesso são os melhores. Claro que não queria que isto me tivesse acontecido, porque vinha com uma vontade enorme de garantir a manutenção com este grande clube. Infelizmente não conseguimos. O mais importante é que a Académica se reorganize e comece a preparar o futuro. Saio daqui mais reforçado. Quando surgirem convites terei que ver se vale a pena ou não aceitar", frisou.Para o jogo na Trofa, Zé Gomes não poderá contar com Vasco Gomes, Caballero, Toro, Fábio Fortes, João Diogo, Agustin Ale, Hugo Seco e Dani, todos lesionados.