Um jogo com história

O dia 16 de outubro de 2010 é uma data que fica indelevelmente marcada na história recente da estratosférica ascensão do Arouca no futebol português.

Os nortenhos, na altura orientados por Henrique Nunes, tinham atingido os escalões profissionais pela primeira vez e o sorteio da 3ª eliminatória da Taça de Portugal ditou o primeiro encontro oficial de sempre frente a um grande.

O resultado foi desnivelado a favor dos encarnados, com uma goleada por 5-1, e para a equipa orientada por Jorge Jesus, marcaram Alan Kardec (2), Saviola, Luisão e Gaitán. Contudo, e com o resultado em 5-0, na sequência de um canto, Diogo Santos, hoje no Santa Clara, fez o tento de honra dos arouquenses, para gáudio dos adeptos que haviam viajado à capital para marcar uma data histórica.

No que à atualidade diz respeito, Quim Machado continua a preparar o jogo de amanhã e não deve promover grandes alterações no seu onze. O guarda-redes habitual titular no campeonato, Rui Vieira, deve continuar na baliza e o sistema 4x4x2 também é para manter. O técnico faz hoje a antevisão.