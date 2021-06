Arouca renova ligação com Adílio por mais duas épocas

O extremo brasileiro Adílio renovou contrato com o Arouca até 2023 e estende o vínculo que dura desde 2017 com o emblema aveirense, estreando-se no próximo ano na I Liga portuguesa de futebol.

"Adílio renova por dois anos. O extremo brasileiro continuará a vestir a nossa camisola até 2023, numa ligação que dura desde 2017 e na qual apontou 24 golos em 105 jogos disputados", anunciou hoje o clube nas redes sociais.

O atacante chegou a Portugal na época 2016/17 para representar o São Martinho, no Campeonato de Portugal, e na época seguinte assinou pelo Arouca, emblema que representa desde então e no qual somou duas subidas consecutivas nos últimos dois anos, sendo que nesta temporada apontou seis golos em 36 partidas pela turma de Armando Evangelista que vai regressar à I Liga após cinco anos de ausência.