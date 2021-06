Arouca regressa aos treinos com sessão bidiária e alguns jogadores em quarentena

O Arouca regressou esta segunda-feira aos relvados com uma sessão de treinos bidiária e com o plantel incompleto, devido ao confinamento obrigatório de vários jogadores que regressaram a Portugal, indicou esta segunda-feira fonte do clube.

Na quinta-feira, o emblema aveirense realizou exames médicos aos 12 jogadores disponíveis, enquanto Fernando Castro, Mateus Quaresma, Thales, Luiz Gustavo, Basso, Brunão, Heliardo, Adílio e André Silva cumpriam quarentena.

A 'turma' de Armando Evangelista vai ser reforçada com o regresso do internacional venezuelano Sema Velázquez, após a eliminação da Venezuela na Copa América, que vai ter também de cumprir confinamento obrigatório quando chegar a Portugal.

O Arouca prepara o regresso à I Liga cinco épocas depois da última participação e vai realizar um estágio no Luso, na Mealhada, de 4 a 11 de julho, tendo anunciado jogos de preparação durante esse mês com o Tondela, Paços de Ferreira, Desportivo de Chaves e os franceses Paris 13 Atlético.