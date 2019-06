Adeptos desafiam Carlos Pinho ao som de "Reconquista"

Depois do trauma da descida ao Campeonato de Portugal e da demissão em bloco da direção do clube e da administração da SDUQ, o Arouca já anunciou o novo treinador para a próxima época, Henrique Nunes, e o primeiro reforço, Victor Braga.Numa altura em que o clube e a sociedade desportiva são geridos por uma comissão de gestão liderada por Joel Pinho, filho do presidente demissionário, Carlos Pinho, esta sexta-feira começou a circular nas redes sociais um vídeo que dá a entender o apoio da maioria dos adeptos arouquenses a uma recandidatura do homem que liderou o clube de 2006 a maio último, no ato eleitoral marcado para dia 29 deste mês.O vídeo usa um excerto da música "Reconquista", da autoria de Carlão e Marisa Liz, e tem várias imagens que ilustram a ascensão meteórica do Arouca sob a égide de Carlos Pinho desde as distritais até à Liga Europa. No final, fica a mensagem: "Contamos contigo, Carlos Pinho! #continuidade". Um dos que partilharam o vídeo foi precisamente...Joel Pinho.O prazo para entrega de listas a submeterem-se ao sufrágio dos sócios no próximo ato eleitoral termina na próxima segunda-feira, dia 17. Recorde que na assembleia-geral da última sexta-feira, que nomeou uma comissão de gestão para ficar à frente dos destinos do emblema das terras de Santa Mafalda, Carlos Pinho foi encorajado pelos sócios a avançar para um novo mandato e o mesmo não descartou tal decisão.