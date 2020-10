Adílio consolida a sua influência

O extremo Adílio foi eleito, em Penafiel, o homem do jogo pela segunda vez nesta época e as estatísticas dizem claramente que o brasileiro é muito influente no ataque arouquense. É o jogador da Liga Pro com mais remates na direção da baliza (9) e um dos com mais remates no global (18), o segundo com mais tentativas de golo (10), bem como um dos atletas do segundo escalão profissional com mais faltas sofridas (21).





São estes números que consolidam plenamente o camisola 11 no emblema das terras de Santa Mafalda, ele que se tem afirmado cada vez mais ao longo de quatro temporadas ao serviço do Arouca.