André Salvador chega para o meio-campo

O Arouca continua ativo no formar do seu plantel para 2019/20 e, ao final desta tarde, anunciou o segundo reforço do dia. Depois de Victor Braga para a baliza, agora é André Salvador que deixa o Vilaverdense para assinar pelo Arouca.





O médio, de 25 anos, é natural de Portimão e cumpriu formação no Portimonense até aos juniores, escalão que disputou ao serviço do Sp. Braga. Na carreira sénior, passou novamente pelo Portimonense, Merelinense, Quarteirense, Leixões e quatro temporadas ao serviço do Vilaverdense.