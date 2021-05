André Silva eleito o melhor jogador de abril da Liga Sabseg pelo Sindicato

André Silva foi eleito o melhor jogador da Liga Sabseg no mês de abril pelo Sindicato dos Jogadores. O avançado do Arouca sucede assim a Samu na conquista do prémio.





O jogador, de 23 anos, arrecadou 18,42 por cento dos votos, superando assim a concorrência de Kiko Bondoso (14,28 por cento dos votos) e de Cassiano (9,84 por cento dos votos), ambos do Vizela. No referido período, André Silva marcou três golos e fez uma assistência em quatro jogos.No plano coletivo, o Arouca vive a melhor fase da temporada. A equipa de Armando Evangelista soma seis triunfos consecutivos e está no 3º lugar da tabela classificativa.