Armando Evangelista distinguido como treinador do mês de Abril na Liga SABSEG

Armando Evangelista, treinador do Arouca, conquistou o Prémio Vitor Oliveira - Treinador do Mês da Liga Portugal SABSEG no mês de abril.





Os arouquenses alcançaram uma série de quatro vitórias em quatro jogos no mês anterior, e a boa forma da equipa parece ter vindo para ficar: somam agora oito vitórias nas últimas oito partidas disputadas.Este é o primeiro prémio da época para Armando Evangelista que somou 28,76% dos votos, relegando para os restantes lugares do pódio Bruno Pinheiro, do Estoril (22,88%) e Álvaro Pacheco, do Vizela (22,22%).