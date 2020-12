Armando Evangelista elogia competitividade do plantel: «Estes bandidos andam a estragar-me a vida»

Armando Evangelista era um treinador satisfeito e orgulhoso da sua equipa após a vitória desta tarde (1-0) na receção ao Sp. Covilhã. Os arouquenses mantêm o 5º lugar, mas estão em igualdade pontual com o 4º, Mafra, e a três pontos dos lugares de subida. No final do triunfo sobre os serranos, o técnico arouquense elogiou a competitividade interna...





"Antes de mais, um bom natal a todos! Fazendo uma análise dos primeiros 45 minutos, a entrada do Arouca não foi boa. Não estávamos a conseguir ligar o jogo. O adversário entrou com uma pressão muito alta. Quando conseguimos estabilizar o nosso jogo, aí fomos o Arouca que costumamos ser. Conseguimos ter a bola da forma que mais problemas cria para o adversário. Estávamos a conseguir os espaços que pretendíamos, o que demonstra a qualidade da equipa. Faltava acertarmos no último apsse, no remate à baliza, no servir para a finalização. Na segunda parte, continuámos com a tónica dos últimos minutos da primeira."Chegámos ao golo numa jogada fantástica, onde percorremos os três corredores. A semana de trabalho foi fantástica e este resultado deixa-nos orgulhosos. Temos um excelente grupo e é cada vez mais difícil escolher quem vou lançar para jogo. Estes bandidos andam a estragar-me a vida! Há sempre espaço para melhorar, queremos sempre melhorar a cada dia. Salvo uns lances nos primeiros minutos, tivemos um jogo completamente controlado, com muita personalidade. Temos sido muito consistentes."