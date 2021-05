Armando Evangelista: «Isto só está no intervalo»

Após o triunfo diante do Rio Ave, Armando Evangelista deu ênfase ao estilo habitual da sua equipa e, apesar da vantagem confortável, colocou água na fervura para a segunda mão do playoff.





"Quem nos segue há 10 meses sabe que não fomos diferentes em nada, mas isto simplesmente está no intervalo", disse o técnico, convicto no equilíbrio emocional do seu balneário: "É fácil os jogadores empolgarem-se com esta exibição, mas eles também sabem que os museus é que vivem do passado e não vão ficar em bicos de pés."