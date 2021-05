Armando Evangelista: «O Arouca tem uma palavra a dizer neste playoff»

O Arouca bateu este sábado o Chaves, por 3-1, e terminou a Liga Sabseg na terceira posição, lugar que dá acesso à disputa do playoff de acesso à Liga NOS. Pela frente, a formação arouquense terá o Rio Ave, mas Armando Evangelista assume que a sua equipa terá "uma palavra a dizer" nos dois jogos com os vila-condenses.





"Sinto um grande orgulho pelo trajeto que temos feito, porque se houve alturas em que esta equipa foi pouco valorizada, hoje deu mais uma prova que muita gente andava distraída em relação ao valor do Arouca e o que foi fazendo. O Arouca é a defesa menos batida do campeonato, [conseguiu] uma série de nove vitórias seguidas que mais ninguém conseguiu, isso é um motivo de orgulho e isto só se consegue com uma equipa que demonstrou personalidade, grandes homens e acima de tudo com muito valor", começou por dizer o técnico, em declarações no final da partida."Temos que olhar já para o que se segue, o nosso foco já esta no que temos pela frente e vamos agarrar esta oportunidade com todas a forças, sabendo do desnível que pode existir aqui, mas acredito que o Arouca tem uma palavra a dizer neste playoff e tudo vamos fazer para dignificar o Arouca e querer ampliar as nove vitórias consecutivas", acrescentou."Nunca escondi que o objetivo inicial era a estabilização nas ligas profissionais face ao sobe e desce de Liga Europa [em 2015/16], Campeonato de Portugal no ano passado, era importante lavar a imagem do Arouca e estabilizar nas ligas profissionais. Com o decorrer do campeonato, com as exibições e resultados obtidos, os objetivos foram reformulados internamente, o grupo aceitou os desafios e tem todo o mérito de chegar à ultima jornada ainda a lutar pelo acesso direto.""Vai fazer diferença, porque estamos a falar de homens e não de máquinas. Os tempos de recuperação são importantes para regenerar. Mas estamos a falar de homens com 'H' grande que se vão cuidar, vão esquecer esse cansaço e vão agarrar esta oportunidade com todas as suas forças", concluiu.