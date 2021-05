Armando Evangelista: «O ponto de viragem foi quando acabámos a primeira volta em boa posição»

Armando Evangelista destacou a preparação do Arouca para este playoff de acesso à Liga NOS, no qual os arouquenses triunfaram no conjunto das duas mãos por 5-0, e deixou ainda uma palavra para o Rio Ave, que vai voltar a disputar a Liga Sabseg 13 anos depois.





"Os números dos golos, das vitórias, podem refletir que foi um playoff fácil, mas não foi. O Rio Ave foi um digno vencido, mas o Arouca preparou-se bem para estes dois jogos. Uma palavra de apreço para o Rio Ave neste momento difícil da sua história, que contrasta com a nossa alegria", começou por dizer o técnico do Arouca, na conferência de imprensa que se seguiu à partida, deixando a decisão acerca da continuidade no clube nas mãos do presidente, Carlos Pinho."Esta temporada pediram-me para estabilizar o clube nas ligas profissionais e propuseram-me um contrato de longa duração. Esse contrato continua em vigor na próxima época. O contrato existe, se vai ter ou não continuidade depende da decisão do presidente", frisou.

"Os objetivos que tínhamos para equipa foram-se reformulando com as vitórias. Começámos a somar pontos e encarar o campeonato de outra forma. Fomos redefinindo os objetivos e o ponto de viragem foi quando virámos a primeira volta em boa posição e fomos acreditando no nosso valor", referiu, apontando à qualidade dos seus jogadores, que diz terem surpreendido muita gente.

"Hoje é um dia festa, não é fácil responder a isso, mas tenho de dizer que este grupo foi pouco valorizado. Para muitos foi uma surpresa o Arouca chegar a este playoff, mas no final dirão que, afinal, sabíamos jogar à bola. Este é um grupo com muita qualidade e sempre empenhado", finalizou.