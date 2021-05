Armando Evangelista recebe troféu de melhor treinador do mês: «Reflete o trabalho de muita gente»

Depois de ter sido eleito o melhor treinador da Liga Sabseg no mês de abril, Armando Evangelista recebeu, esta segunda-feira, o prémio 'Vítor Oliveira'. Apesar de a distinção ser individual, o técnico preferiu dividir os louros com todos os elementos do clube.





"É um prémio com um significado muito grande, até porque é atribuído por colegas da mesma profissão, que sabem aquilo que estão a avaliar. Depois, é um prémio que reflete o trabalho de muita gente; não só do Armando Evangelista mas de uma equipa grande que está por trás. Desde a equipa técnica, ao nosso Flávio, ao nosso Luís, aos nossos roupeiros e acima de tudo aos nossos jogadores. Eles são a peça fundamental para que se possa receber uma distinção destas, daí sentir-me muito honrado por isso mesmo", referiu o técnico. Armando Evangelista vincou ainda que o facto de o prémio ser uma homenagem a Vítor Oliveira tem uma carga emocional ainda maior.No plano desportivo, após ter terminado a 2ª Liga no 3º lugar, o Arouca vai disputar o playoff de acesso à Liga NOS com o Rio Ave.