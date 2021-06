Armando Evangelista surpreendido com subida de divisão

Armando Evangelista admitiu que subir logo no primeiro ano ao serviço do Arouca superou as expectativas que podiam ser apontadas aos arouquenses no início da temporada.

"Eu tinha uma grande convicção comigo. Há aqui um episódio um bocado caricato. Quando fui contactado pelo presidente para ser treinador do Arouca, eu já tinha outras propostas, mas senti que era para Arouca que eu queria ir. Quando assinámos o contrato, lembro-me do presidente me ter dito: ‘Você não sabe onde é que se vai meter!’ Eu respondi que não havia problema, as minhas convicções são fortes. Não perspetivava no primeiro ano este desfecho, mas a equipa foi crescendo de forma brutal e os resultados estão à vista", afirmou o treinador da equipa recém-promovida à Liga NOS, em declarações ao Canal 11.