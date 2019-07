Arouca anexado como parte interessada no processo do Académico de Viseu

O Arouca está a seguir com muita atenção o processo instaurado ao Ac. Viseu por "eventual prestação de falsas informações à Liga" no licenciamento para a época 2018/19 e foi anexado ao mesmo como parte interessada.





Tal informação foi confirmada apor parte de fonte do emblema arouquense, que também declarou que o clube não vai avançar com providência cautelar em relação ao sorteio das competições profissionais de 2019/20, que decorre amanhã, por entender que uma decisão do Conselho de Disciplina da FPF antes ou depois do sorteio não vai interferir na decisão final do processo.O clube, que foi o primeiro dos três condenados ao Campeonato de Portugal na temporada que há pouco terminou, tem reais expectativas de ser integrado na 2.ª Liga na próxima época. O emblema nortenho, auxiliado pelo seu departamento jurídico, entende que a alínea dos regulamentos da Liga que diz que tem de haver uma época de permeio após uma decisão final de subida ou descida administrativa só se aplica no caso da decisão final acontecer no decorrer do próximo campeonato, confiando na rapidez do processo que, em caso de recurso, pode chegar ao TAD.