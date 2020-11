Arouca diz que Vítor Oliveira "vai ficar para sempre na história do clube"

Vítor Oliveira, que morreu este sábado, aos 67 anos, "vai ficar sempre inscrito na história do Arouca como o treinador que levou o clube à I Liga" portuguesa de futebol, afirmou à agência Lusa o diretor desportivo, Joel Pinho.

"Estou sem palavras, foi uma das pessoas que marcou o Arouca e que vai ficar sempre inscrito na história do Arouca como o treinador que levou o Arouca à I Liga. À parte do futebol, foi uma das melhores pessoas, foi um bom mentor, foi ele que me lançou como diretor desportivo. Estamos todos muito tristes pelo sucedido", lamentou o diretor desportivo do atual quinto classificado da II Liga.

Em comunicado no sítio oficial do clube na Internet, o emblema recordou "a carreira longa e cheia de vitórias" de Vítor Oliveira e sublinhou o "orgulho" por "fazer parte do leque de 11 clubes que o 'rei das subidas' levou ao topo do futebol português".

"A família do Futebol Clube de Arouca recebeu com profunda tristeza e consternação a notícia da inesperada partida do nosso amigo Vítor Oliveira, técnico que orientou o nosso clube e connosco escreveu uma das mais belas páginas da nossa história: a subida à 1.ª Liga, em 2012/13", pode ler-se na nota.

O Arouca referiu que "hoje o futebol português fica mais pobre", com a perda de "uma referência de topo do futebol português, marcada pelo seu enorme caráter e respeito por todos os intervenientes". "O legado será eterno! Obrigado e ate´ sempre, Mister!", finaliza o comunicado.