O Arouca e o Cinfães empataram este sábado a zeros, naquele que foi o último encontro de preparação da equipa de Miguel Leal antes do arranque da 2.ª Liga, na próxima semana, na deslocação a Penafiel.Os arouquenses já disputaram dois jogos oficiais esta temporada, ambos para a Taça da Liga Allianz, vencendo o Famalicão nos penáltis, na primeira fase, e caindo frente ao Chaves, da mesma forma.Em partidas de preparação, a equipa venceu a Oliveirense e Aves, empatou com o Sp. Espinho, do Campeonato de Portugal, e somou a única derrota diante do Santa Clara.

Autor: Lusa