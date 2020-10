Arouca empresta Henrique Martins ao Leça

Henrique Martins vai ser reforço do Leça por empréstimo do Arouca, anunciou o clube arouquense esta quinta-feira. O jovem, de 22 anos, vai assim à procura de minutos de jogo, isto depois de não ter sido utilizado em nenhum jogo da 2ª Liga desde o início da época.





Produto da formação do Coimbrões e do Boavista, Henrique Martins estreou-se como sénior ao serviço da equipa B dos axadrezados, onde esteve duas épocas. Em 2019/20 rumou a Arouca, onde apontou um golo em oito encontros.No plano desportivo, o Arouca continua a preparar a visita ao reduto do Cova da Piedade.