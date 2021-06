Arouca estagia no Luso de 4 a 11 de julho

O Arouca anunciou, esta quinta-feira, que vai aproveitar a pré-época para realizar um estágio no Luso. O referido período de preparação vai decorrer de 4 a 11 de julho.





A formação arouquense tem agendado para 24 de junho o arranque da pré-temporada, devendo os primeiros dias ficar reservados para os habituais exames médicos. Até ao momento, o Arouca ainda não apresentou nenhum reforço, mas já oficializou as renovações de Thales e Adílio.A equipa orientada por Armando Evangelista chega à 1ª Liga depois de duas subidas consecutivas. No playoff de acesso ao escalão máximo do futebol português, os arouquenses venceram o Rio Ave por 3-0 e 2-0.