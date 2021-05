Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Arouca multado em 2142 euros e punido com um jogo à porta fechada Em causa estão falhas no sistema de videovigilância do estádio do clube





Jogo diante do FC Porto B foi um dos que motivou punição

• Foto: José Gageiro / Movephoto