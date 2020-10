Arouca solidário em Dia Mundial de Combate à Pólio

Em Dia Mundial de Combate à Pólio, o Arouca associou-se ao Rotary Club de Arouca na campanha solidária 'End Polio Now'. "A pólio é uma causa de todos. O FC Arouca junta-se ao Rotary Clube de Arouca e apela aos contributos para a erradicação da pólio. Juntos, vamos fazer história", escreveu o emblema arouquense nas redes sociais.





Na referida publicação, o guarda-redes Tomás Fontes e o ponta-de-lança Anthony Blondell surgem com t-shirts encarnadas com a inscrição 'End Polio Now'. "Ligue 760 30 2016 (70 cêntimos + IVA) ou contacte o clube para saber como ajudar", informou ainda o clube.