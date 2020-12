Arsénio junta-se ao ataque do Arouca

O Arouca, uma das equipas da metade superior da 2.ª Liga, acaba de anunciar um reforço de peso. Trata-se de Arsénio, experiente extremo que estava sem clube desde que terminou contrato com os sauditas do Al-Fayha e junta-se, assim, à equipa comandada por Armando Evangelista.





O jogador, de 31 anos, é natural de Esposende e passou pelo FC Porto na formação. Jogou na 1.ª Liga ao serviço de Belenenses e Moreirense e, para além da recente passagem além-fronteiras pela Arábia Saudita, Arsénio vestiu também as cores dos búlgaros do Litex Lovech e do CSKA Sofia.Não será menos importante referir que o extremo, com a capacidade de alinhar em ambas as faixas do sector ofensivo, já conquistou a 2.ª Liga em duas ocasiões diferentes. Ao serviço do Belenenses, em 2012/13, e com o Moreirense, na época seguinte.