Face à lesão no joelho sofrida por Heliardo no início da pré-temporada, que obrigou o ponta-de-lança brasileiro a ser operado há pouco mais de uma semana, há a real possibilidade de a direção comandada por Carlos Pinho voltar ao mercado para contratar mais um avançado.O clube ainda não se pronunciou oficialmente sobre este dossiê, mas, caso se confirme que há séria gravidade no problema físico de Heliardo e que o avançado pode passar a maior parte da época arredado da competição, a SDUQ terá mesmo de avançar para o seu 17º reforço relativo a 2018/19.Para a posição mais avançada do terreno restam três opções: Fábio Fortes, Malele e Cooper. Miguel Leal sabe que algum impedimento dos seus homens-golo vai limitar consideravelmente as suas opções, pelo que vê com bons olhos a chegada de mais um elemento.

Autor: Ruben Tavares