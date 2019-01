Baba Seck é reforço do Arouca, anunciou esta noite o emblema do vale da Serra da Freita.O ponta-de-lança, de 23 anos, deixa o Real, do Campeonato de Portugal, onde realizou oito partidas na primeira metade da temporada. Na época passada, havia defendido as cores do Varzim.Com formação no Brescia, o senegalês ainda passou, em Itália, por Ciliverghe e Poggibonsi e pelos romenos do Universitatea Cluj.