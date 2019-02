Bruno Alves faz mira ao Famalicão

Peça importante do meio-campo do Arouca, o capitão Bruno Alves saiu tocado do último jogo, com o Ac. Viseu, e tem trabalhado condicionado, mas as perspetivas apontam para uma recuperação a tempo da receção, deste domingo, ao Famalicão.O médio cumpre a segunda temporada no emblema do vale da Serra da Freita, tendo já realizado um total de 58 jogos com a camisola arouquense, mas sem ainda ter feito o gosto ao pé.Na partida com os minhotos, a equipa de Quim Machado vai querer manter a recente boa série como visitada: são cinco jogos consecutivos sem perder e 289 minutos ininterruptos sem sofrer golos nessa condição.