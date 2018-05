Rafael Bracali e Nuno Coelho podem estar perto de colocar um ponto final a um trajeto de várias épocas ao serviço do Arouca. Gorada a tão desejada meta do regresso ao principal escalão do futebol português depois da atribulada descida de 2016/17, os capitães do clube das terras de Santa Mafalda têm sido muito requisitadas nesta altura do defeso.Ao queconseguiu apurar, clubes como Boavista, Feirense e Rio Ave já perguntaram pelo guarda-redes brasileiro, de 37 anos, que, ao cabo de três temporadas em Arouca, soma 102 jogos pelo clube. Já no caso de Nuno Coelho, V. Setúbal e Boavista parecem estar na linha da frente para assegurar o concurso do defesa-central/médio-defensivo de 30 anos, que chegou ao clube em 2013.A vontade dos jogadores em voltar a atuar na 1ª Liga e a necessidade do clube liderado por Carlos Pinho garantir encaixe financeiro depois de uma época de forte investimento devem conduzir os respetivos negócios a bom porto, selando as saídas de Bracali e Coelho, o que obrigará a uma renovação da liderança no balneário arouquense. Recorde-se que, já na última temporada, ambos estiveram bem perto da saída depois da despromoção. Desta vez, a oportunidade não deve escapar.

Autor: Rúben Tavares