Capitão Thales em dúvida para o Estoril

O lateral e capitão de equipa do Arouca, Thales, saiu com queixas frente ao Chaves e poderá falhar o encontro com o Estoril. Recorde-se que o camisola 72 do emblema das terras de Santa Mafalda foi titular em todos os encontros da Liga Sabseg até ao momento e poderá dar lugar à estreia de Luiz Gustavo com a camisola arouquense, na receção aos canarinhos da próxima terça-feira.





Entretanto, Mauro Caballero já se apresentou ontem às ordens de Armando Evangelista, no complexo desportivo municipal, para o primeiro treino com a sua nova equipa. O avançado paraguaio, de 26 anos, aumenta o leque de opções para o sector ofensivo e, dado que participará em todo o processo semanal de preparação para o próximo jogo, Caballero até poderá já integrar a convocatória.