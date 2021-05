Capitão Thales está em dúvida no Arouca

Para além da dúvida sobre a condição física de Pité para o jogo em casa do Rio Ave, os alarmes soam em Arouca por mais uma razão: não é dado adquirido que Thales esteja disponível para o duelo de amanhã. O capitão dos arouquenses terminou o jogo da 1ª mão do playoff de subida com queixas físicas, pelo que Armando Evangelista terá de pensar em alternativas, no caso de o lateral-direito não estar mesmo disponível para a partida de Vila do Conde. Joel Ferreira pode ser adaptado à direita da defesa.