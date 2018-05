O presidente do Arouca, Carlos Pinho, foi suspenso por três meses e 20 dias na sequência de desacatos com o ‘vice’ do CA, Bertino Miranda, em dezembro. No relatório do acórdão é descrito que Pinho "apertou os colarinhos" de Miranda. Entretanto, Maranhão foi suspenso três jogos e multado em 1.071 euros pela expulsão com o Santa Clara, em abril.