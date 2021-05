Carlos Pinho confirma continuidade do treinador Armando Evangelista

Confirmado o regresso à 1ª Liga, quatro anos depois da última presença na prova, o Arouca já começa a preparar a temporada 2021/22, tal como fez questão de explicar o presidente Carlos Pinho no programa 'Bola Branca'.





"Temos de aprender com os erros, vamos analisar as coisas com calma. Temos de nos sentar com o treinador e ver o que vamos fazer com a equipa. O Armando Evangelista tem contrato e vai continuar, estou muito contente com ele. Vamos reforçar-nos com alguns jogadores, temos de ver o que é preciso", começou por referir o dirigente.Assumindo que dormiu poucas horas devido aos festejos, Carlos Pinho explicou ainda como foi vivida a temporada que agora finda: "Desde o primeiro treino que a nossa ideia foi voltar à 1ª Liga. Isso foi bem encaixado e sempre acreditámos que era possível. Estivemos perto do 2º lugar, mas não aconteceu por mérito do Vizela. Depois focámo-nos no playoff e na subida."