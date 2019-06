Carlos Pinho e António Matos são os dois candidatos às eleições do Arouca em 29 de junho, confirmou esta segunda-feira à agência Lusa o presidente da mesa da Assembleia-Geral do clube, José Luís Alves.Terminou esta segunda-feira o prazo para a admissão de listas candidatas e o ex-presidente dos arouquenses Carlos Pinho terá oposição pela primeira vez num ato eleitoral, ele que se demitiu do cargo no mês passado após liderar a direção desde 2006.O rosto da oposição é António Matos, ex-jogador do clube, atualmente coordenador da formação e treinador da equipa de juniores, que conta também com passagens como técnico por Valecambrense, Mosteirô e Alvarenga.A Comissão Eleitoral vai reunir ainda hoje e tem até quarta-feira para proceder a alterações à composição das listas segundo os estatutos do Arouca.