Carlos Pinho: «Tinha uma fé muito grande que, se o rival fosse o Rio Ave, iríamos ganhar»

"Estou muito orgulhoso por voltarmos a este patamar. Era o meu sonho, o meu objetivo, desde sempre. Conseguimos chegar lá. Quem me conhece sabe que sou um guerreiro, um apaixonado. Desde sempre quis subir de divisão, fosse directamente ou o playoff. Sendo o playoff, queria muito que fosse o Rio Ave. Não sei porquê, mas tinha fé muito grande que se fosse o Rio Ave iríamos passar. Fizemos dois jogos, ganhámos em casa 3-0 e em Vila do Conde 2-0. Chegamos com mérito à 1ª Liga.""Foi um traçar de objetivos em crescendo ao longo da época, os objetivos foram aparecendo ao longo da época, com os resultados, exibições, fizemos com que todo o grupo acreditasse que era possível. Os arouquenses merecem. Sinceramente, sim, estou surpreendido com esta receção. Este ano não deu para sentir no estádio o carinho e apoio dos adeptos, salvo raras exceções da claque, surpreende-me ver esta moldura humana. Isto era algo que eu procurava já há bastante tempo, era importante para mim como treinador e para os atletas. As coisas, correndo naturalmente como têm corrido, sim, o contrato que fiz é de duração superior a um ano, tendo mais um ano será a continuidade o mais óbvio""É muito especial, é a minha terceira subida à 1.ª Liga. Mas esta é especial porque só vim em janeir e partimos de uma posição desfavorável. É um orgulho enorme fazer parte desta história. Sempre acreditámos, mesmo quando nos calhou o Rio Ave. Com o jogo em casa, percebemos que o nosso valor equiparava-se ou era superior ao do Rio Ave. É verdade que estiveram perto de entrar na Liga Europa, mas não ligámos a isso."