Chegada de Velázquez abre porta de saída a Diogo Costa

O regresso de Sema Velázquez a Arouca, com um vínculo de duas temporadas e meia, aumentou para cinco o número de centrais no plantel, pelo que será feita uma redução neste aspeto em breve. Diogo Costa, em final de contrato, deve deixar o emblema das terras de Santa Mafalda e, provavelmente, prosseguir a carreira no Campeonato de Portugal.





O camisola 2 está, assim, perto de dar outro rumo à carreira. Na temporada passada, Costa festejou a subida à 2ª Liga, marcando um golo em 19 jogos. Nesta campanha, o central natural de Fafe já foi bem menos utilizado, alinhando em três partidas. Para o eixo da defesa, Armando Evangelista ficará com um quarteto à sua disposição. São eles João Basso, Baptiste Aloé, Brunão e Sema Velázquez.