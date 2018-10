Clube multado por falta de Wi-Fi frente ao Mafra

O Arouca foi multado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por causa… da internet. Ou melhor, da falta dela. O mapa de castigos, conhecido esta terça-feira, relata que no encontro de domingo entre Arouca e Mafra houve falhas na rede Wi-Fi do Municipal."A rede wireless do estádio não funcionou nas condições necessárias, tendo falhado no momento em que a equipa de arbitragem tentava validar os line-ups da reunião preparatória", pode ler-se.O problema foi, de resto, extensivo a outras áreas do estádio: "Além disso, a equipa visitante nunca conseguiu ter acesso à rede wireless, situação que também se verificou na sala de conferência de imprensa".O problema valeu assim ao clube uma multa de 357 euros.Outra situação particular que deu origem a multa foi o facto de o Portimonense se ter apresentado no jogo com o Nacional sem um médico, tendo agora de pagar 765 euros.Por seu lado, o Famalicão foi multado em 1.785 euros pelo facto de o treinador Sérgio Vieira não ter ido à ‘flash interview’ quando devia após o duelo com o FC Porto B. "Eu pago a m**** da multa porque o que estou a fazer é mais importante", respondeu o técnico ao delegado da Liga.