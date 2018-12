Contas tiveram saldo negativo

O relatório e contas relativo à temporada 2017/18 da SDUQ do Arouca foi esta sexta-feira aprovado com um saldo negativo que ultrapassa o meio milhão de euros. Com 3.307618,54 euros de custos operacionais e proveitos na ordem dos 2.715615,25€, o resultado líquido resultou num prejuízo de 592.003,29€.O grande investimento da última temporada tendo em vista o regresso à 1ª Liga teve efeito impactante nas contas, agravando-se pelo facto de a equipa arouquense não ter atingido o objetivo no plano desportivo, razão pela qual, no último verão, os associados do clube das Terras de Santa Mafalda aprovaram um orçamento mais comedido para esta temporada, a rondar um milhão de euros.A AG foi também marcada pelas críticas tecidas pelo presidente Carlos Pinho à "falta de apoio e sensibilidade" da câmara municipal de Arouca e da autarca Margarida Belém, usando como exemplo a promessa por cumprir de concluir as obras no Complexo Desportivo Municipal de Arouca para a equipa usar para treinar.Já as contas do clube tiveram saldo nulo.