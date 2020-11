Covid-19 limita trabalhos do Arouca

Embora a motivação do Arouca esteja em alta para defrontar o V. Guimarães, a verdade é que os trabalhos de preparação dos arouquenses têm sido condicionados pelos casos de Covid-19 que há no plantel, tal como explicou o treinador Armando Evangelista. “Estamos a debater-nos com problemas devido aos casos que estão em isolamento e só depois de ultrapassarmos isso é que nos vamos focar no jogo da Taça de Portugal”, afirmou o técnico em declarações ao Grupo Santiago.

Assumindo que o reencontro com o V. Guimarães terá um sabor especial, Evangelista perspetivou ainda aquilo que pode ser a partida. “Acredito que o Vitória quer mostrar que o jogo com o Sporting foi um percalço. No entanto, o Arouca tem os seus argumentos e as suas forças”, sublinhou.