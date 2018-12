Didi cimentou a sua afirmação

Titular nos últimos quatro jogos oficiais, o médio Didi está a viver a sua melhor fase em Arouca e a sua versatilidade tem sido valorizada por Quim Machado. Nestes últimos embates, Didi jogou junto do ponta-de-lança, como no duelo da Taça, na Luz, à direita do setor intermédio, ou, como neste último jogo com o Varzim, no meio-campo defensivo.

Didi, de 24 anos, chegou esta época a Arouca, proveniente do Sp. Braga, onde jogou pela equipa B. O médio formou-se no V. Guimarães e conta com passagem também pelo Benfica B.