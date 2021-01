Diogo Clemente cedido ao Estrela da Amadora e Nuno Rodrigues rescinde

O Arouca só volta a jogar de amanhã a uma semana (receção ao Estoril) e a SDUQ do clube das terras de Santa Mafalda está a fazer algumas reformulações no seu plantel, agora que nos encontramos na última semana de janeiro.





Assim, os arouquenses anunciaram duas saídas esta segunda-feira, ainda que uma delas seja a título de empréstimo. É o caso de Diogo Clemente, cedido ao Estrela da Amadora, que atualmente ocupa o 2° lugar da Série G do Campeonato de Portugal. O médio canhoto fez quatro jogos de amarelo e azul na primeira metade da temporada. Por outro lado, Nuno Rodrigues rescindiu "por mútuo acordo", anunciou também o Arouca.O médio-ofensivo até tinha sido lançado na segunda parte do jogo de ontem, em Chaves. Foi a 14° e última partida com a camisola arouquense. São ainda esperadas mais novidades de mercado do 8° classificado da Liga Sabseg nos próximos dias.